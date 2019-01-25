В лесу в Вазалемма нашли труп замерзшего мужчины



В пятницу вечером полиция нашла в лесу в Вазалемма принадлежащий мужчине автомобиль, а затем и тело погибшего.

На данный момент у полиции нет оснований полагать, что 84-летний Юри погиб в лесу Вазалемма насильственной смертью.

К поискам, продлившимся в течение суток, были привлечены как сотрудники полиции, так и военные вертолеты.