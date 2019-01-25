В лесу в Вазалемма нашли труп замерзшего мужчины

В четверг вечером, 24 января, в полицию поступило сообщение о пропаже 84-летнего мужчины, проживающего в поселке Леммару в волости Ляэне-Харью. На слудующий день тело мужчины нашли в лесу в Вазалемма, передает rus.err.ee.
В пятницу вечером полиция нашла в лесу в Вазалемма принадлежащий мужчине автомобиль, а затем и тело погибшего.
На данный момент у полиции нет оснований полагать, что 84-летний Юри погиб в лесу Вазалемма насильственной смертью.
К поискам, продлившимся в течение суток, были привлечены как сотрудники полиции, так и военные вертолеты.