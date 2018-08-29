29.08.2018, 12:18

В лесу под Локса мужчина получил огнестрельные ранения в руку и живот

 (34)
дополнено в 12:50
rus.delfi.ee
EST 6
Tulistamine
фото иллюстративноеFoto: Eero Vabamägi

Во вторник вечером в лесу Касиспеа, что находится под Локса 36-летний мужчина получил огнестрельные ранения, после того, как он с отцом приехал туда после звонка полиции.


Ночью примерно в 23:30 полиция якобы позвонила Меэлису и Хельдуру (имена изменениы — прим. ред.) с обвинениями, что они воруют лес. По словам Хельдура, это не так: все права на обработку леса у них имеются. В лесу был тракторист, работавший в ночную смену, с чьего телефона и позвонили стражи порядка. Хельдуру угрожали, что тракториста возьмут под стражу, а транспорт — арестуют, если они не явятся в лес.

Хельдур и Линда (имена изменены — прим.ред.) позвонили своему сыну Меэлису и втроем выдвинулись в лес. Тракторист ждал их, однако, никого больше вокруг видно не было. Со слов тракториста, в лесу были трое, двое — ушли, один остался сторожить.

Хельдур в 150-200 м увидел мигающий фонарь и вместе с Меэлисом пошел туда. ”Мы прошли 50 метров, и тут — ракета просвистела над головой”, — поведал Меэлис. ”Вдруг — два выстрела”, — добавил Хельдур. Меэлиса ранило в руку, в живот, и он упал. Отец быстро пошел к стрелку с другой стороны. ”Выбил у него оружие из рук”, — Хельдур заметил у стрелявшего в левой руке ракетницу, в правой — огнестрел. ”Дал в зубы и заломал”, — поведал отец и добавил, что держал пьяного стрелка, прижав к земле.

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