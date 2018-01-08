В лесу под Кохила на женщину упало дерево. Пострадавшая скончалась

7 января в 13:02 в Центр тревоги поступил вызов: в волости Кохила, в деревне Пихали на 69-летнюю женщину упало дерево.

Спасатели и скорая ехали к пострадавшей на тракторе, положили ее на специальные вакуумные носилки и вывезли из леса.

Женщина была доставлена в PERH, где вечером скончалась.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.