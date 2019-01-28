В Латвии прохожие ночью нашли на улице 5-летнего мальчика

Прибыв по указанному адресу, работники ЛМП установили, что мальчик был с мамой в гостях. Пока взрослые находились на кухне, он сидел в комнате и смотрел мультфильмы. Потом мальчик увидел, что взрослые спустились вниз, сели в машину и уехали. Ребенок испугался и бросился вслед за мамой, но она к тому времени уехала. Обратно в дом он уже попасть не смог, поскольку не знал кода от входной двери.

Полицейские осмотрели квартиру, однако дома никого не оказалось. Зато на кухне они обнаружили множество бутылок с алкоголем. Поскольку взрослых дома не оказалось и оставить мальчика было не с кем, его передали сотрудникам Госполиции.