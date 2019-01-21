В Латвии около ГЭС столкнулись бензовоз и эстонская военная техника с боеприпасами

Как уточнили в минобороны Латвии, в военном грузовике для нужд минобороны Эстонии перевозились боеприпасы, которые в результате аварии были немного испорчены, при этом не причинив вреда окружающей среде, передает rus.delfi.lv.

В Государственной полиции информировали, что в происшествии пострадали два человека. Они переданы в руки медиков. К 21.00 движение транспорта на месте аварии еще не было возобновлено.

Объехать место происшествия можно было через Ригу по Южному мосту или, если фактическая масса транспортного средства меньше до 15 тонн, — по маршруту Рижская ГЭС — Яунелгава (P85) — Инциемс-Сигулда-Кегумс (P8) — Даугавпилсское шоссе (A6).