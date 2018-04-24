24.04.2018, 19:55

В Латвии найдено тело пропавшего прокурора: женщину убили из корыстных побуждений

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rus.DELFI.lv
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Politseipildid
PolitseipildidFoto: Andres Putting

По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, 13 апреля было найдено тело бывшего прокурора отдела по расследованию преступлений тоталитарных режимов Генеральной прокуратуры Бируты Лозе. На теле констатированы следы насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан 51-летний знакомый Лозе.

Жительница Марупе Бирута Лозе (1932 г.р.) пропала без вести в период с 13 по 14 марта нынешнего года. Заявление об ее исчезновении поступило в Олайнский участок полиции 15 марта.

В ходе расследования исчезновения Лозе полиция пришла к заключению, что женщина может быть убита. 11 апреля следствие задержала мужчину, который был знаком с бывшим прокурором. В ходе расследования уже 13 апреля удалось найти место, где убийца спрятал тело жертвы.

В полиции отмечают, что тело нашли в дюнной зоне Саулкрасты. Полиция предполагает, что убийство было совершено в корыстных целях. Следствие продолжается.

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