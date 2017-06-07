В ласнамяэском McDonald’s агрессивные подростки распугивают посетителей и персонал

Администрация расположенного на улице Махтра в столичном районе Ласнамяэ ресторана быстрого питания McDonald’s бьет тревогу — в заведении регулярно собираются несовершеннолетние, которые матерятся, разбрасывают мусор, пристают к посетителям и работникам, а также наносят ущерб заведению, передает rus.err.ee.

Об этом в своей жалобе, отправленной в Ласнамяэскую управу, сообщил финансовый директор McDonald’s в странах Балтии Гиртс Вилдавс.

Из его письма следует, что проблемой для заведения стали компании подростков, которые с утра до вечера сидят в зале или на уличной террасе, из-за чего время от времени в ресторане не хватает места для других посетителей, которые приходят перекусить.

По словам Вилдавса, несовершеннолетние ведут себя невежливо и вульгарно, ругаются матом, бегают по залу ресторана, мешая клиентам, ломают имущество заведения и наносят ущерб имиджу McDonald’s.

Для борьбы с молодежными компаниями ресторан нанял охранную фирму, которая следит за порядком несколько часов в день, но этих усилий не всегда достаточно, чтобы успокоить подростков.