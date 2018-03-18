В ласнамяэском баре "У Палыча" посетитель напал с газовым баллончиком на владелицу

В воскресенье ранним утром в ласнамяэском баре "У Палыча" возник конфликт, в ходе которого посетитель напал с газовым баллончиком на 66-летнюю владелицу бара.

Сообщение об инциденте в баре на улице Викерлазе в столичном районе Ласнамяэ пришло в полицию около 8 часов утра, сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Пыхьяской префектуре.

"Клиент брызнул перцовым газом в лицо 66-летней женщине, которая является владелицей бара. После этого клиент скрылся с места происшествия. А потерпевшая написала заявление в полицию. Мы знаем, кем был этот клиент, и сейчас проводятся следственные мероприятия", — сказал пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Сейко Куйк и добавил, что возбуждено уголовное дело по статье "Применение физического насилия".

По данным ERR, этим посетителем был музыкант, композитор и продюсер группы "Мэй Дэй" Сергей Крутихин — Куйк эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.