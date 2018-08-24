В Ласнамяэ женщине угрожали пистолетом, пострадал вмешавшийся в конфликт мужчина(11)
23 августа в столичном районе Ласнамяэ произошел конфликт, в результате которого легкие травмы получил мужчина.
23 августа в столичном районе Ласнамяэ произошел конфликт, в результате которого легкие травмы получил мужчина.
Вчера в Центр тревоги поступило сообщение, что в Ласнамяэ, на улеце Пунане 31-летний мужчина угрожает пистолетом 32-летней женщине. Предположительно, пистолет был стартовый.
В конфликт вмешался 54-летний мужчина, который получил легкие травмы. 31-летний мужчина был задержан полицией.
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