24.08.2018, 15:30

В Ласнамяэ женщине угрожали пистолетом, пострадал вмешавшийся в конфликт мужчина

 (21)
rus.delfi.ee
EST 14
Stardipüstol
StardipüstolFoto: Ilmar Saabas

23 августа в столичном районе Ласнамяэ произошел конфликт, в результате которого легкие травмы получил мужчина.

Вчера в Центр тревоги поступило сообщение, что в Ласнамяэ, на улеце Пунане 31-летний мужчина угрожает пистолетом 32-летней женщине. Предположительно, пистолет был стартовый.

В конфликт вмешался 54-летний мужчина, который получил легкие травмы. 31-летний мужчина был задержан полицией.

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