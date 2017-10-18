18.10.2017, 11:20

В Ласнамяэ задохнулся от дыма горящего дивана пожилой мужчина


rus.delfi.ee
EST
Lasnamäe paneelmaja
фото иллюстративноеFoto:

Утром 18 октября произошел пожар в одной из квартир многоквартирного дома в Ласнамяэ. От дыма задохнулся пожилой мужчина, передает rus.err.ee.


Пыхьяский спасательный центр получил в 6:15 сообщение о дыме, идущем из окон квартиры на первом этаже в доме на улице Линнамяэ в столичном районе Ласнамяэ. В квартире сработал дымовой датчик.

Спасатели обнаружили в однокомнатной квартире, что от огня пострадала в основном кровать.

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