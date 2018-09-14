14.09.2018, 21:40

В Ласнамяэ задержан мужчина, нанесший ножевые удары троим людям

 (22)
rus.delfi.ee
EST 19
Pussitamine
Foto: Tanel Meos

В пятнцу вечером в Ласнамяэ был задержан 40-летний мужчина, который в ходе ссоры поранил троих других мужчин ножом, нанеся им физические увечья.

Как сообщила Delfi Пыхьяская префектура, сообщение о драке на улице Паэ в Ласнамяэ поступило в 20:00. Согласно первоначальным данным, у находящегося на улице рынка находилась употребляющая алкоголь компания из 7 человек.

В один момент среди мужчин произошла ссора, и один 40-летний мужчина нанес ножевые ранения троим своим собутыльникам. Скорая помощь доставила троих пострадавших в больницу.

Полиция задержала атаковавшего мужчину через три минуты недалеко от места инцидента. Точные детали прояснит следствие.

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