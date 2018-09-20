В Ласнамяэ в ходе ссоры в мужчину выстрелили из пневматического пистолета

Сегодня вечером в Таллинне на улице Палласти произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один выстрелил в другого из пневматического пистолета, нанеся ранение.
”Сегодня в 20.15 полиция получила сообщение о том, что на улице Палласти один мужчина выстрелил в другого из пневматического пистолета”, — сообщил Delfi пресс-представитель Пыхьяской префектуры полиции.
Мужчина получил ранение и был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает.
Полиция разыскивает стрелка и выясняет обстоятельства произошедшего.