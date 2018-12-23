В Ласнамяэ пьяный водитель без прав устроил ДТП: пострадали пять человек, в том числе двое детей

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Foto on illustreeriv. Foto: Argo Ingver

В субботу в 22:33 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке Петербури теэ и Раху теэ, где, по первоначальным данным, автомобиль Škoda Octavia, которым управлял не имеющий водительских прав (приостановлены) 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, врезался сзади в остановившиеся на перекрестке на красный свет автомобили Ford Galaxy, которым управляла 40-летняя женщина, и Audi A6, которым управляла 52-летняя женщина.