23.12.2018, 12:27

В Ласнамяэ пьяный водитель без прав устроил ДТП: пострадали пять человек, в том числе двое детей

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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

В субботу в 22:33 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке Петербури теэ и Раху теэ, где, по первоначальным данным, автомобиль Škoda Octavia, которым управлял не имеющий водительских прав (приостановлены) 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, врезался сзади в остановившиеся на перекрестке на красный свет автомобили Ford Galaxy, которым управляла 40-летняя женщина, и Audi A6, которым управляла 52-летняя женщина.

Водителя Ford доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Пассажиров Ford, 10-летнего мальчика и 11-летнюю девочку, доставили в Таллиннскую детскую больницу. Пассажира Ford, 34-летнего мужчину, и водителя Audi доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Более точные обстоятельства произошедшего выясняются.

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