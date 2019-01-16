16.01.2019, 15:40

В Ласнамяэ пьяный мужчина в Рождество зарезал свою сожительницу. Труп обнаружили только через пару недель

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Pussitamine
Pilt on antud loole illustreeriv!Foto: Anni Õnneleid

В прошлую пятницу арестовали 42-летнего Игоря, которого подозревают в убийстве его сожительницы. Выясняется, что в этой семье домашнее насилие было обычным делом, к ним полиция получала множество вызовов.

Старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Катрин Пяртлас пояснила, что на основе собранных к настоящему моменту доказательств есть основание подозревать в тяжком преступлении сожителя женщины. "Первичные следственные действия проведены, и все собранные до сих пор доказательства указывают на то, что во время употребления алкоголя между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина ударил женщину ножом и нанес смертельное ранение. Информация следователей и судебного врача указывает на то, что подозреваемый ударил свою сожительницу ножом во время рождественских праздников, но не сообщил об этом ни медикам, ни полиции, и женщина умерла от полученных ранений в той же квартире. После этого мужчина вместе с трупом остался в квартире, продолжил употреблять алкоголь, и убийство обнаружили почти две недели спустя пришедшие проверить его квартиру близкие родственники. Учитывая тяжесть преступления и биографию подозреваемого, было очевидно, что прокуратура ходатайствовала о его взятии под стражу", — сказала Пяртлас.

За два дня до обнаружения трупа близкий родственник жертвы обратился в полицию, потому что не мог связаться с женщиной по телефону и не был уверен, находится ли женщина в Таллинне. В тот же вечер патрульные полицейские проверили местожительство женщины, но в окнах квартиры было темно, в квартире было тихо и соседи тоже больше недели ничего не слышали о жильцах. Поскольку в тот момент не было признаков, чтобы в квартире кто-то был, дверь не взломали.

9 января близкие родственники жертвы пошли проверить квартиру и, открыв дверь, нашли труп женщины и сожителя жертвы в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. Полиция задержала Игоря, который ранее наказывался в уголовном порядке, на месте происшествия в качестве подозреваемого в преступлении.

По словам руководителя службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Рогера Кумма, это была квартира, куда неоднократно вызывали полицию как из-за ссор сожителей, так и из-за связанных с употреблением алкоголя нарушений покоя. "В общей сложности полиция получала сообщения об этой квартире семь раз, и большинство из них — жалобы соседей на шум, но в двух случаях мужчина также бил женщину. За избиение женщины мужчина был наказан в уголовном порядке и во время криминальной опеки также прошел лечение от алкоголизма и программу профилактики насилия, но, к сожалению, это не предотвратило нового преступления", — сказал Кумм.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте, и 42-летнего Игоря арестовали на время досудебного производства. Уголовное производство ведет служба по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.

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