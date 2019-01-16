В Ласнамяэ пьяный мужчина в Рождество зарезал свою сожительницу. Труп обнаружили только через пару недель

Старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Катрин Пяртлас пояснила, что на основе собранных к настоящему моменту доказательств есть основание подозревать в тяжком преступлении сожителя женщины. "Первичные следственные действия проведены, и все собранные до сих пор доказательства указывают на то, что во время употребления алкоголя между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина ударил женщину ножом и нанес смертельное ранение. Информация следователей и судебного врача указывает на то, что подозреваемый ударил свою сожительницу ножом во время рождественских праздников, но не сообщил об этом ни медикам, ни полиции, и женщина умерла от полученных ранений в той же квартире. После этого мужчина вместе с трупом остался в квартире, продолжил употреблять алкоголь, и убийство обнаружили почти две недели спустя пришедшие проверить его квартиру близкие родственники. Учитывая тяжесть преступления и биографию подозреваемого, было очевидно, что прокуратура ходатайствовала о его взятии под стражу", — сказала Пяртлас.

За два дня до обнаружения трупа близкий родственник жертвы обратился в полицию, потому что не мог связаться с женщиной по телефону и не был уверен, находится ли женщина в Таллинне. В тот же вечер патрульные полицейские проверили местожительство женщины, но в окнах квартиры было темно, в квартире было тихо и соседи тоже больше недели ничего не слышали о жильцах. Поскольку в тот момент не было признаков, чтобы в квартире кто-то был, дверь не взломали.