08.08.2017, 08:35

В Ласнамяэ пьяный мотоциклист пытался уйти от полиции и попал в аварию


rus.delfi.ee
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Alarmsõidukid
Foto on illustratiivneFoto: Eero Vabamägi

В ночь с 7 на 8 августа в Ласнамяэ 19-летний мотоциклист не остановился по требованию полиции и попытался уехать, но не справился с управлением, совершил аварию и попал в больницу.

По сообщению полиции, ДТП произошло в 2:41 на улице Смуули в столичном районе Ласнамяэ, передает rus.err.ee.

19-летний мужчина на мотоцикле SYM XS125 без права управления им в состоянии алкогольного опьянения не остановился по требованию полиции. Молодой человек попытался уйти от полиции, выехал на середину дороги, на островке безопасности потерял управление мотоциклом и разбился.

Мотоциклиста доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.

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