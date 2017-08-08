В Ласнамяэ пьяный мотоциклист пытался уйти от полиции и попал в аварию

В ночь с 7 на 8 августа в Ласнамяэ 19-летний мотоциклист не остановился по требованию полиции и попытался уехать, но не справился с управлением, совершил аварию и попал в больницу.
По сообщению полиции, ДТП произошло в 2:41 на улице Смуули в столичном районе Ласнамяэ, передает rus.err.ee.
19-летний мужчина на мотоцикле SYM XS125 без права управления им в состоянии алкогольного опьянения не остановился по требованию полиции. Молодой человек попытался уйти от полиции, выехал на середину дороги, на островке безопасности потерял управление мотоциклом и разбился.
Мотоциклиста доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.