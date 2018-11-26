В Ласнамяэ произошел пожар в покрасочном цеху

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Foto: Taavi Sepp

Сегодня в 20.05 поступило сообщение о том, что в Ласнамяэ на улице Гаази горит ангар, в котором, по предварительным данным, действует покрасочный цех.