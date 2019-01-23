23.01.2019, 08:51

В Ласнамяэ переходившая дорогу 15-летняя девочка попала под машину


rus.delfi.ee
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Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.Foto: Eero Vabamägi

Накануне утром в результате ДТП в столичном районе Ласнамяэ пострадала переходившая дорогу 15-летняя девочка.

Инцидент случился в 7:56 на Нарвском шоссе у автобусной остановки "Козе теэ", где автомобиль Honda Civic, которым управлял 28-летний мужчина, наехал на 15-летнюю девочку, передает rus.err.ee.

По предварительным данным, пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она была доставлена в Таллиннскую детскую больницу.

Еще один инцидент, в котором пострадал пешеход, произошел накануне в столичном районе Мустамяэ. В 13:52 у здания №22 по улице Академия автомобиль Kia, которым управлял 58-летний мужчина, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 25-летнего мужчину.

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