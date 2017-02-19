В Ласнамяэ офисные сотрудники отравились воском для пола

В субботу вечером стало плохо сотрудникам офиса на Петербургском шоссе а Ласнамяэ. Выяснилось, что причиной отравления стали свеже-вощеные полы в помещении.
Вчера в 20:35 в центр тревоги поступило сообщение об отравлении сотрудников предприятия на Петербургском шоссе в Таллинне.
На месте выяснилось, что после произведннных уборочной фирмой работ по очищению и вощению пола сотрудники офиса начали испытывать головную боль, тошноту и трудности с дыханием.
Скорая помощь осмотрела находившихся в помещении людей, двух из которых отвезли на в больницу на медицинский контроль.
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