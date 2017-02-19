19.02.2017, 11:30

В Ласнамяэ офисные сотрудники отравились воском для пола

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rus.delfi.ee
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В Ласнамяэ офисные сотрудники отравились воском для пола
Foto: Priit Simson

В субботу вечером стало плохо сотрудникам офиса на Петербургском шоссе а Ласнамяэ. Выяснилось, что причиной отравления стали свеже-вощеные полы в помещении.

Вчера в 20:35 в центр тревоги поступило сообщение об отравлении сотрудников предприятия на Петербургском шоссе в Таллинне.

На месте выяснилось, что после произведннных уборочной фирмой работ по очищению и вощению пола сотрудники офиса начали испытывать головную боль, тошноту и трудности с дыханием.

Скорая помощь осмотрела находившихся в помещении людей, двух из которых отвезли на в больницу на медицинский контроль.

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