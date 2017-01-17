ЧП произошло на улице Суур-Сыямяэ. Как сообщается, 28-летний мужчина ударил 23-летнюю девушку, в результате чего нанес ей травмы.
В Ласнамяэ на автобусной остановке мужчина нанес девушке травмы(4)
16 января в полицию сообщили об инциденте на одной из остановок в столичном районе Ласнамяэ.
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