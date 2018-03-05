В Ласнамяэ мужчина насмерть разбился на электрическом велосипеде

Поздно вечером в воскресенье в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП, в котором погиб ехавший на оснащенном электромотором велосипеде 56-летний мужчина, передает rus.err.ee.



Инцидент случился в 21:49 у дома №38 на улице Суур-Сыямяэ, где 56-летний мужчина на велосипеде с электромотором не справился с управлением и врезался в столб уличного освещения, передает пресс-служба полиции.

От полученных травм головы мужчина скончался на месте происшествия.

Для выяснения всех обстоятельства случившегося полиция просит связаться с ней по номеру 112 или по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.