24.08.2018, 15:48

В Ласнамяэ молодого человека ударили ножом: полиция просит помощи свидетелей

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rus.delfi.ee
EST 9
Noaga mängimas
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Поздним вечером 19 августа, в 23.30 полиция получила в Таллинне вызов на ул. Паазику, где по первичной информации молодого человека ударили ножом.

По прибытию патруля медики оказывали помощь 19-летнему молодому человеку, на которого было совершено нападение с ножом на автобусной остановке "Катлери" на Нарвском шоссе. Мужчина был доставлен в больницу, сейчас он находится под наблюдением врачей и его состояние стабильно.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия было начато уголовное делопроизводство на основании статьи о причинении тяжкого вреда здоровью. К настоящему моменту полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения и пообщались со свидетелями. По словам руководителя службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Рогера Кумма, собранные данные указывают на то, что возникла словесная перепалка между двумя незнакомыми молодыми людьми.

"Недоразумение быстро переросло в физический конфликт, одна из сторон применила нож. На данный момент известно, что напавший молодой мужчина говорил по-русски и на нем была одежда темной расцветки", – сказал Кумм.

Полиция просит всех, кто был свидетелем этого инцидента или имеет информацию, которая может помочь следствию, позвонить в криминальное бюро Пыхьяской префектуры по номеру 5883 6465 или написать по э-почте pohja.isikuvihje@politsei.ee.

Tallinn Hockey weekend
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