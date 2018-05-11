11.05.2018, 16:56

В Ласнамяэ из-за сильного запаха газа были отменены уроки в двух школах

 (11)
rus.delfi.ee
EST 2
Päästeameti uued redelautod
Pilt on illustreerivFoto: Andres Putting

В пятницу, 11 мая, в микрорайоне Лаагна столичного района Ласнамяэ около полудня, по словам очевидцев, появился устойчивый запах газа; по информации rus.err.ee, из-за этого были отправлены по домам ученики Ласнамяэской русской гимназии и Таллиннской Лаагнаской гимназии.

Получить комментарии руководства обеих школ не удалось.

В Спасательном департаменте сообщили, что команда выезжала в район, но утечку газа нигде не обнаружила.

Председатель правления AS Gaasi Võrgud Роман Богданович также не смог назвать точную причину распространяющегося по микрорайону запаха: "Мы получили запрос от спасателей и выезжали на объект, расположенный по адресу Петербургское шоссе, 92F, но замеры превышения норм не показали. Также никаких работ ни на газовых сетях, ни на заправках мы не проводили".

Запах, скорее всего, связан с утилизацией металла, предположил он: "Если причиной могла быть емкость с одорантом, то показателей утечки газа и не будет".

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