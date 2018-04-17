В Ласнамяэ из окна выпал человек и разбился насмерть

В понедельник вечером в Таллинне из окна на седьмом этаже выпал 18-летний молодой человек. Инцидент произошел на улице Паазику в Ласнамяэ.
Скорая помощь доставила молодого человека в больницу, где он скончался.
Точные детали выясняются.
В понедельник вечером в Таллинне из окна на седьмом этаже выпал 18-летний молодой человек. Инцидент произошел на улице Паазику в Ласнамяэ.
Скорая помощь доставила молодого человека в больницу, где он скончался.
Точные детали выясняются.
Raamatupidaja
MIKSKAAR AS (ARIKO RESERV OÜ)
Tähtaeg: 25.04.2018
Traumatoloogia-ortopeedia osakonna juhataja
TALLINNA LASTEHAIGLA SA
Tähtaeg: 27.04.2018
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
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Juhtkonna assistent
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