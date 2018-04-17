17.04.2018, 10:35

В Ласнамяэ из окна выпал человек и разбился насмерть


rus.delfi.ee
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Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.Foto: Madis Veltman

В понедельник вечером в Таллинне из окна на седьмом этаже выпал 18-летний молодой человек. Инцидент произошел на улице Паазику в Ласнамяэ.

Скорая помощь доставила молодого человека в больницу, где он скончался.

Точные детали выясняются.

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