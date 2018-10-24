В Ласнамяэ двое напали на мужчину, затащили его в автомобиль и увезли. Подозреваемые задержаны

Сегодня в 9:39 в Центр тревоги сообщили, что на улице Лойтсу в таллиннском районе Ласнамяэ напали на 28-летнего мужчину. После нападения его затащили в автомобиль и увезли. Подозреваемые задержаны.
”Благодаря людям, которые видели происшествие и сразу же сообщили в Центр тревоги, патруль остановил автомобилиста, сбежавшего с места происшествия. Это произошло в 9:52 в Ласнамяэ на улице Вирби. Работаем сейчас на месте, выясняем обстоятельства происшествия”, — сообщил оперативный управляющий Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.
Скорая доставила пострадавшего в больницу. Полиция задержала подозреваемых — мужчин 32 и 40 лет. Они были доставлены в участок.