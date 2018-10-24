В Ласнамяэ двое напали на мужчину, затащили его в автомобиль и увезли. Подозреваемые задержаны

”Благодаря людям, которые видели происшествие и сразу же сообщили в Центр тревоги, патруль остановил автомобилиста, сбежавшего с места происшествия. Это произошло в 9:52 в Ласнамяэ на улице Вирби. Работаем сейчас на месте, выясняем обстоятельства происшествия”, — сообщил оперативный управляющий Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

Скорая доставила пострадавшего в больницу. Полиция задержала подозреваемых — мужчин 32 и 40 лет. Они были доставлены в участок.