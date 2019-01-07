07.01.2019, 07:44

В Ласнамяэ девушка попала под машину

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rus.delfi.ee
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Tulekahju Valukoja tänaval
Foto on illustratiivneFoto: Andres Putting

Накануне вечером в результате ДТП в столичном районе Ласнамяэ пострадала девушка-пешеход.

По данным полиции, инцидент случился в 23:10 на Лаагна теэ, 80, где автомобиль Opel Zafira, которым управлял 57-летний мужчина, сбил переходившую дорогу по регулируемому светофором пешеходному переходу 22-летнюю девушку, передает rus.err.ee.

По словам свидетеля инцидента, с которым побеседовали полицейские, девушка шла на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшую доставили в больницу.

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