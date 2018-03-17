17.03.2018, 12:40

В Ласнамяэ автомобиль сбил пешехода на переходе, полиция просит помощи очевидцев

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rus.delfi.ee
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Kvartali valgusfoor
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

В пятницу в Таллинне на перекрестке улиц Лаагна и Кярбери произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, передает rus.err.ee.


В 16:16 автомобиль Renault Clio, которым управлял 77-летний мужчина, наехал на переходившую дорогу по регулируемому светофором переходу 43-летнюю женщину. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Полиция просит очевидцев аварии позвонить по телефону 612 3000 или написать по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.

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