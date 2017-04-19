В Ласнамяэ автомобиль сбил мотоциклиста

В столичном районе Ласнамяэ во вторник автомобиль сбил мотоциклиста, полиция ищет очевидцев аварии.

ДТП произошло в 16:45 около дома номер 91 на улице Линнамяэ. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz S320 — 30-летняя женщина — начиная движение, не заметила ехавший по дороге мотоцикл Suzuki, которым управлял 21-летний мужчина, сообщает rus.err.ee.

В результате столкновения мотоциклиста отбросило на противоположную сторону дороги. Мотоциклиста госпитализировали.

Полиция просит очевидцев аварии позвонить по телефону 612 3000 или написать по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee