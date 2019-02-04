В Лапландии спасли от 30-градусного мороза пятерых глухих эстонцев

Мороза тогда было 30 градусов и поблизости не было других людей. В конце концов, эстонцам удалось вызвать помощь через "международные контакты", сообщила финская спасательная служба посредством MTV.

Путешественников эвакуировали на спасательную станцию Энонтекиё в тепло.

"Они не пострадали, но там не следовало находиться долго, потому что мороза было 30 градусов", — сообщила спасательная служба.

Друга компания эстонцев должна была позднее подвезти попавших в беду.