04.02.2019, 10:30

В Лапландии спасли от 30-градусного мороза пятерых глухих эстонцев

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rus.delfi.ee
EST 7
Lapimaa
LapimaaFoto: Sergei Koroljov, Caters News Agency

Финская спасательная служба вчера после обеда спасла в Лапландии в Энонтекиё пять глухих эстонцев, автомобиль которых отказал в трескучий мороз.

Мороза тогда было 30 градусов и поблизости не было других людей. В конце концов, эстонцам удалось вызвать помощь через "международные контакты", сообщила финская спасательная служба посредством MTV.

Путешественников эвакуировали на спасательную станцию Энонтекиё в тепло.

"Они не пострадали, но там не следовало находиться долго, потому что мороза было 30 градусов", — сообщила спасательная служба.

Друга компания эстонцев должна была позднее подвезти попавших в беду.

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