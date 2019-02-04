В Лапландии спасли от 30-градусного мороза пятерых глухих эстонцев

Финская спасательная служба вчера после обеда спасла в Лапландии в Энонтекиё пять глухих эстонцев, автомобиль которых отказал в трескучий мороз.
Мороза тогда было 30 градусов и поблизости не было других людей. В конце концов, эстонцам удалось вызвать помощь через "международные контакты", сообщила финская спасательная служба посредством MTV.
Путешественников эвакуировали на спасательную станцию Энонтекиё в тепло.
"Они не пострадали, но там не следовало находиться долго, потому что мороза было 30 градусов", — сообщила спасательная служба.
Друга компания эстонцев должна была позднее подвезти попавших в беду.