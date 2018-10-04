В Кярдла при пожаре погиб человек

Тело мужчины обнаружили спасатели. Детали ЧП установит следствие.

"На данный момент вероятно, что очагом возгорания стал сам человек, поскольку других следов пожара в квартире нет. Больше всего от огня пострадал коридор и сам человек и его одежда", — рассказал руководитель хийумааского отделения Спасательного департамента Ханнес Аасма в "Актуальной камере".