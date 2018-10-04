В Кярдла при пожаре погиб человек

В Кярдла в результате пожара в одном из квартирных домов погиб человек. Согласно первоначальным данным, огонь вспыхнул в непосредственной близости от мужчины. Выбраться из объятой пламенем квартиры ему не удалось, передает rus.err.ee.
Тело мужчины обнаружили спасатели. Детали ЧП установит следствие.
"На данный момент вероятно, что очагом возгорания стал сам человек, поскольку других следов пожара в квартире нет. Больше всего от огня пострадал коридор и сам человек и его одежда", — рассказал руководитель хийумааского отделения Спасательного департамента Ханнес Аасма в "Актуальной камере".