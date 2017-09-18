В Куусалу двое мужчин во время починки крыши подрались и упали на землю

Фото иллюстративное Foto: Andres Putting

В минувшую субботу в деревне Колгакюла в волости Куусалу двое мужчин чинили крышу и подрались. По данным полиции, по неизвестной причине 34-летний мужчина ударил своего 33-летнего знакомого кулаком, в результате чего оба упали с высоты двух метров