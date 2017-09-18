В Куусалу двое мужчин во время починки крыши подрались и упали на землю

В минувшую субботу в деревне Колгакюла в волости Куусалу двое мужчин чинили крышу и подрались. По данным полиции, по неизвестной причине 34-летний мужчина ударил своего 33-летнего знакомого кулаком, в результате чего оба упали с высоты двух метров
Прибывшая на место скорая доставила 33-летнего мужчину в больницу, в 34-летний участник инцидента был доставлен стражами порядка в участок.
Более точные обстоятельства случившегося выяснит следствие.
Tallinn, Квартира, 141 500 EUR
Tallinn, Квартира, 125 000 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (2)