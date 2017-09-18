18.09.2017, 16:48

В Куусалу двое мужчин во время починки крыши подрались и упали на землю

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rus.delfi.ee
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Katuseparandajad
Фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

В минувшую субботу в деревне Колгакюла в волости Куусалу двое мужчин чинили крышу и подрались. По данным полиции, по неизвестной причине 34-летний мужчина ударил своего 33-летнего знакомого кулаком, в результате чего оба упали с высоты двух метров

Прибывшая на место скорая доставила 33-летнего мужчину в больницу, в 34-летний участник инцидента был доставлен стражами порядка в участок.

Более точные обстоятельства случившегося выяснит следствие.

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