30.08.2017, 08:50

В Курессааре в отношении одного мужчины за неделю возбуждено 8 уголовных дел


rus.delfi.ee
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Avarii Tondiraba tn
Foto on illustreeriv.Foto: Veiko Vares

За неделю в Курессаареском отделении полиции для расследования различных преступлений начали 13 уголовных производств, при этом восемь преступлений связаны с одним и тем же мужчиной.

По словам руководителя Курессаареского отделения полиции Райнера Антсаара, 49-летний мужчина украл из различных магазинов алкоголь и вдобавок начали одно производство по статье о ненадлежащем физическом обращении.

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