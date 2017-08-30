В Курессааре в отношении одного мужчины за неделю возбуждено 8 уголовных дел

За неделю в Курессаареском отделении полиции для расследования различных преступлений начали 13 уголовных производств, при этом восемь преступлений связаны с одним и тем же мужчиной.
По словам руководителя Курессаареского отделения полиции Райнера Антсаара, 49-летний мужчина украл из различных магазинов алкоголь и вдобавок начали одно производство по статье о ненадлежащем физическом обращении.
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