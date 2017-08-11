В Курессааре пожилой мужчина умер из-за нападения быка

В четверг утром бык атаковал пожилого мужчину, который впоследствии умер из-за полученных повреждений.

Вчера утром в четверть восьмого в скорую помощь Курессааре поступило сообщение из волости Мустъяла, где находился 74-летний мужчина, на которого набросился бык. Пожилой человек умер из-за полученных повреждений.

Заведующая медицинской частью Курессаареской больницы Марье Нелис сказала, что, по данным больницы, на протяжении многих лет несчастные случаи, связанные с большими животными, единичны.