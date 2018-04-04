В Курессааре мужчина в маске напал на женщину и попытался сорвать с нее одежду

Позавчера полиция получила сообщение, что две недели назад в Курессааре неизвестный в маске напал на женщину. По ее словам, мужчина пытался сорвать с нее одежду. К счастью, женщине удалось вырваться и убежать.

В центре Курессааре мужчина в маске напал на возвращавшуюся домой женщину. Судя по его поведению, он собирался изнасиловать женщину, передает, передает Saarte Hääl.

Советник по прессе Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд сказала, что полиция возбудила дело. Советник добавила, что на женщину напали ночью 23 марта. Что произошло точно, выяснится в ходе следствия.