В Куперьяновском батальоне срочник ранил себя из огнестрельного оружия

Вчера вечером в Выру в части Таара военнослужащий Куперьяновского пехотного батальона из второй пехотной бригады, небрежно обращавшийся с оружием, нанес себе ранения. Его жизни вне опасности.

Незадолго до происшествия солдат вернулся с учений.

Ему на месте была оказана первая помощь, после чего скорая доставила молодого человека в больницу Маарьямыйза.

Жизни солдата ничто не угрожает, его близкие в курсе случившегося.

В ходе разбирательства выяснится, откуда у него боеприпасы.

Силы обороны желают солдату скорейшего выздоровления!