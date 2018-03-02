В Куперьяновском батальоне срочник ранил себя из огнестрельного оружия

Вчера вечером в Выру в части Таара военнослужащий Куперьяновского пехотного батальона из второй пехотной бригады, небрежно обращавшийся с оружием, нанес себе ранения. Его жизни вне опасности.
Незадолго до происшествия солдат вернулся с учений.
Ему на месте была оказана первая помощь, после чего скорая доставила молодого человека в больницу Маарьямыйза.
Жизни солдата ничто не угрожает, его близкие в курсе случившегося.
В ходе разбирательства выяснится, откуда у него боеприпасы.
Силы обороны желают солдату скорейшего выздоровления!
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