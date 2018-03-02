02.03.2018, 12:01

В Куперьяновском батальоне срочник ранил себя из огнестрельного оружия

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дополнено в 12:09
rus.delfi.ee
EST
В Куперьяновском батальоне срочник ранил себя из огнестрельного оружия
фото иллюстративноеFoto: ILD, Roomet Ild / Kaitsevägi

Вчера вечером в Выру в части Таара военнослужащий Куперьяновского пехотного батальона из второй пехотной бригады, небрежно обращавшийся с оружием, нанес себе ранения. Его жизни вне опасности.

Незадолго до происшествия солдат вернулся с учений.

Ему на месте была оказана первая помощь, после чего скорая доставила молодого человека в больницу Маарьямыйза.

Жизни солдата ничто не угрожает, его близкие в курсе случившегося.

В ходе разбирательства выяснится, откуда у него боеприпасы.

Силы обороны желают солдату скорейшего выздоровления!

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