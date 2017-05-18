В Кунда из-за неосторожного курения загорелась квартира, пострадал мужчина

В городе Кунда при пожаре пострадал мужчина, который неосторожно курил в своей квартире.

В ночь на сегодня в 00:09 в Центр тревоги сообщили, что в Ляэне-Вирумаа в городе Кунда на улице Мяэ пожар.

По прибытии на место происшествия выяснилось, что в гостиной квартиры горели открытым пламенем диван и карниз, в спальне лежал в кровати пострадавший мужчина, которого спасатели передали скорой помощи.

Пожар локализовали в 00:31, ликвидировали в 00:48. Предполагаемая причина пожара могла быть в неосторожном курении. В квартире был дымовой датчик, который сработал.