В Кулна автомобиль врезался в пассажирский поезд

"Сегодня в 9:50 мы получили сообщение, что в Харьюмаа на железнодорожном переезде Кулна автомобиль врезался в пассажирский поезд", — сказал Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро.

В результате столкновения никто не пострадал, и поезд остался на рельсах.

Водитель был трезв, он сначала не обратил внимание на поезд, и когда заметил поезд, для остановки было уже слишком поздно. Движение поездов восстановлено, как поезд, так и автомобиль могут двигаться своими силами, дальше произошедшим займется страховая фирма.