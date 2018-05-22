22.05.2018, 08:40

В Кристийне между жилыми домами экстренно сел воздушный шар


rus.delfi.ee
EST
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фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Накануне вечером в таллиннском районе Кристийне между домов приземлился воздушный шар, в корзине которого находились 4 человека.

По словам воздухоплавателя Калева Тикка, находившегося в корзине во время приземления, причиной такой необыкновенной посадки стал ветер, который неожиданно поменял направление, передают во вторник, 22 мая, утренние новости ETV+.

По мнению пилота, приземление не представляло опасности для местных жителей, передает rus.err.ee.

"В такую спокойную погоду ничего плохого произойти не может. Потому что, когда тихая погода, шар приземляется вертикально. А когда сильный ветер, то тебя тащит далеко, неважно насколько большое поле для приземления ты выбрал. Это нормально. Я учился в Стокгольме, там ежедневно десятки шаров летают в городе. Тут нет ничего экстраординарного, у нас люди просто не привыкли к такому", — объяснил Тикк.

По его словам, находившиеся в корзине шара планировали лететь за город, но поскольку ветер сменил направление, то приземлились в Кристийне.

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