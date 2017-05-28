В Кристийне автомобиль Škoda сбил пешехода, полиция ищет свидетелей

Полиция просит помощи очевидцев ДТП, произошедшего вчера после полудня в таллиннском районе Кристийне. В ДТП водитель автомобиля Škoda сбил пешехода.

Вчера в 15:15 произошло ДТП в Таллинне во дворе дома по адресу Сыпрузе пуйестеэ, 5, где 54-летний мужчина на автомобиле Škoda Octavia сбил пешехода, 49-летнюю женщину.

Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по инфотелефону полиции 612 3000 или написать электронное письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.