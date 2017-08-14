14.08.2017, 19:55

В кохтла-ярвеской школе погибла уборщица, выпав из окна

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дополнено в 20:47
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор
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Pildipank
PildipankFoto: Martin Dremljuga

Сегодня в Кесклиннаской основной школе Кохтла-Ярве произошел несчастный случай: уборщица выпала из окна и разбилась.

Об этом сообщил в редакцию осведомленный источник. Пресс-секретарь Идаской префектуры полиции Кертту Кралль подтвердила Delfi эту информацию.

По ее словам, подробности случившегося выясняются. Заведено уголовное дело по статье 197 Пенитенциарного кодекса Эстонии.

Позже стало известно, что несчастье случилось в 12:15. Погибшей оказалась 63-летняя женщина. Она скончалась на месте от полученных травм.

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