В Кохтла-Ярве задержан мужчина, воровавший у женщин на улице сумки

На прошлой неделе полиция задержала 35-летнего мужчину, которого подозревают как минимум в четырех ограблениях и двух кражах.

В последние недели в Кохтла-Ярве участились случаи, когда днем на улице в основном у пожилых женщин вырывали из рук сумки, пишет Põhjarannik.

По словам Вируской окружной прокуратуры, подозреваемый был неоднократно наказан в уголовном порядке в связи с совершением преступлений такого же рода, но все равно продолжил их совершать, несмотря на понесенное наказание.

Полиция увеличила присутствие на улицах Кохтла-Ярве, сотрудники опросили возможных свидетелей и в результате успешной работы задержали подозреваемого.

Полиция и прокуратура просят помощи у возможных свидетелей и жертв преступника, а также у тех, кто в янврае и феврале находил на улице женские сумки, кошельки или мобильные телефоны.

Располагающие какой-либо информацией могут связаться с полицией по номерам 337 2569 или 5822 8126.