В Кохтла-Ярве в подвале жилого дома обнаружили пакет с динамитом

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В среду в 09:31 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в ходе уборочных работ в девятиэтажном многоквартирном доме на улице Пярна в Кохтла-Ярве в Ида-Вирумаа был найден подозрительный сверток.