В Кохтла-Ярве в подвале жилого дома обнаружили пакет с динамитом

В среду в 09:31 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в ходе уборочных работ в девятиэтажном многоквартирном доме на улице Пярна в Кохтла-Ярве в Ида-Вирумаа был найден подозрительный сверток.
Прибывшие на место саперы обнаружили в свертке взрывчатое вещество: 600 граммов динамита.
Поскольку подвальный бокс является общим и в него много лет складировали мусор, владельца динамита установить не представляется возможным. По этой причине возбуждать дела не стали.
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