08.06.2017, 09:45

В Кохтла-Ярве в подвале жилого дома обнаружили пакет с динамитом

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rus.delfi.ee
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Foto: Priit Simson

В среду в 09:31 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в ходе уборочных работ в девятиэтажном многоквартирном доме на улице Пярна в Кохтла-Ярве в Ида-Вирумаа был найден подозрительный сверток.

Прибывшие на место саперы обнаружили в свертке взрывчатое вещество: 600 граммов динамита.

Поскольку подвальный бокс является общим и в него много лет складировали мусор, владельца динамита установить не представляется возможным. По этой причине возбуждать дела не стали.

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